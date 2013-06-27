“互联网之父”抨击西方在网络监控方面“虚伪”

路透伦敦6月26日 - “互联网之父”蒂姆·伯纳斯-李（Tim Berners-Lee）抨击西方国家政府虚伪，指责他们一边在进行网络间谍活动，一边却在批评别的国家这么做。

英国科学家蒂姆·伯纳斯-李是万维网发明者，他称西方国家参与“阴险的”网络间谍活动，并称这可能改变普通人使用电脑的方式。

美国国家安全局承包商前雇员斯诺登（Edward Snowden）披露的文件，揭开了美国和英国秘密网络监控项目的面纱，激发了美英国内以及国际社会的愤怒。

58岁的蒂姆·伯纳斯-李接受《泰晤士报》采访时说：“在中东，人们可以上网，但可能被监控，然后因此获刑。”

“在西方，人们可能轻轻松松说一句‘不应该让这些讨厌的政府能够去监控（网络）’。但很显然，发达国家的网络间谍活动也很猖獗。”

他称，美英网络监控项目的曝光，可能改变人们使用互联网的方式，尤其是年轻人群，因为他们使用互联网的方式常常更为私密，更痛恨被人窥探。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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