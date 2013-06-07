修正-互联网产业：美国安全机构直接进入知名互联网公司的服务器获取资料--报载

(更正：正文第二段补充漏字，“从公开披露”应为“从未公开披露”)

路透华盛顿6月6日 - 美国华盛顿邮报周四报导称，美国国家安全局和联邦调查局(FBI)直接访问美国九大互联网公司的中心服务器，检查分析其中的邮件、照片和其他文件，用于跟踪相关人员以及与其有联系的人员。

代号为PRISM的高度机密的反恐计划从未公开披露。一位美国政府消息人士周四晚些时候向路透证实了该计划的存在。这位消息人士未获权公开对该计划置评。

华盛顿邮报称，该计划的参与者包括硅谷大多数全球知名企业：微软 、雅虎 、谷歌 、Facebook 、PalTalk、美国线上 、Skype、YouTube和苹果 。

该报导发布的当天，英国卫报亦披露，美国政府正在收集数以百万计的美国人的电话记录，用于反恐之需。

在华盛顿，卫报的报导已引发了一场关于美国政府在试图防范袭击事件的同时是否侵犯了公民隐私权的持续争论。华盛顿邮报的这篇报导无疑会使争论升级，报导称美国国家安全局(NSA)和FBI用利用获取的音频、视频、照片、邮件、文档和联网记录建立起一个数据库，内容包括数万亿条美国民众的通讯情况。

谷歌、苹果、雅虎和Facebook在周四晚间发布声明，否认美国政府曾“直接访问”其中央服务器。

华盛顿邮报表示，计划于周四稍晚针对这篇报导和各公司的评论发表声明。

华盛顿邮报的报导称，这个计划在2007年由前任美国总统布什(布希)(George W. Bush)设立，在奥巴马上任后急剧扩张。

华盛顿邮报称手握为NSA信号情报部门高级分析师准备的简报幻灯片副本，内容描述的正是这个硅谷行动。

这些科技企业在知情的情况下参与到PRISM项目中，幻灯片其中一页按加入时间先后的顺序列出了这些企业的名字，开头第一家是2007年9月加入的微软，最后一家是苹果，加入时间是2012年10月。