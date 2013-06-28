美国国安局收集了美国人的大量互联网元数据--报道

路透华盛顿6月27日 - 英国《卫报》网站周四报道称，美国国家安全局（NSA)多年来收集了美国公民和居民的大量邮件和互联网原始数据，曝光影响美国人的又一个大规模监控项目。

报道引述美国国家安全局监察长2009年准备的一份最高机密报告草案称，收集“大量互联网元数据”开始于2001年9/11袭击后不久。

该项目最初仅收集通讯双方中的一方在美国以外或已知的外国人之间的通讯信息，2007年该项目扩大。

报道称，美国国家安全局收集的互联网元数据包括信息发送和接受的地址，涵盖IP地址，而IP地址可能显示一个人的实际位置。

《卫报》报道看似表明美国国家安全局在美国境内收集的互联网元数据和其收集的电话用户信息类别相同。

《卫报》也曾披露有关美国国家安全局“棱镜”项目的机密文件。最新的报道并未谈到搜索或检查邮件内容。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。