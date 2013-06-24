美国对香港未拘捕斯诺登表示“失望”

美国白宫高官会见众议院温和及保守派共和党人 望重批医保法案
路透华盛顿4月3日 - 美国白宫高级官员周一会见了众议院温和及保守派共和党人，旨在重启废除并取代奥巴马医保(Obamacare)的计划。
路透华盛顿6月23日 - 美国司法部官员周日称，美国对香港当局未拘捕美国国家安全局前承包商雇员爱德华·斯诺登表示失望。美国和香港方面此前就此事进行过多次高级别接触。
“香港当局未尊重美国要求拘捕在逃的（斯诺登），美国对此感到失望，也无法认同，”该官员说道。
该官员指出，在周五的磋商中，香港方面并未就美国拘捕斯诺登的要求是否理由充足提出疑问。
“鉴于此 ，我们发现他们（香港方面）的决定令人特别不安，”该官员说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月3日 - 美国白宫高级官员周一会见了众议院温和及保守派共和党人，旨在重启废除并取代奥巴马医保(Obamacare)的计划。
路透华盛顿4月3日 - 美国民主党人周一获得了足够的支持来阻挠参议院就特朗普提名的最高法院大法官Neil Gorsuch进行提名确认投票，但共和党人威胁称将改变参议院规则，以确保Gorsuch获得这一终身职位。
路透伦敦4月4日 - 英国国会退欧特别委员会周二表示，首相特雷莎·梅必须给出一份经济评估说明在没有达成协议的情况下就退出欧盟所带来的影响，以证明“没达成协议好过糟糕的协议”。