美俄关系：斯诺登未与俄罗斯当局进行任何接触--总统普京发言人

路透莫斯科6月24日 - 俄罗斯总统普京的发言人周一表示，克里姆林宫未知悉美国国家安全局前雇员斯诺登(Edward Snowden)与俄罗斯当局之间的任何接触。

被问及美国政府致电俄罗斯要求驱逐斯诺登一事，发言人Dmitry Peskov拒绝置评。斯诺登稍早搭机离开香港，取道莫斯科前往古巴。

被问到斯诺登是否与俄罗斯当局有联系时，Peskov透过电话表示，“我们没有这样的信息。总而言之，我们没有关于他的信息。”(完)