美俄关系：斯诺登未与俄罗斯当局进行任何接触--总统普京发言人

标题新闻：美众议院议长莱恩称共和党议员正就新医保改革议案进行有成效的会谈，但处“概念阶段”
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路透莫斯科6月24日 - 俄罗斯总统普京的发言人周一表示，克里姆林宫未知悉美国国家安全局前雇员斯诺登(Edward Snowden)与俄罗斯当局之间的任何接触。
被问及美国政府致电俄罗斯要求驱逐斯诺登一事，发言人Dmitry Peskov拒绝置评。斯诺登稍早搭机离开香港，取道莫斯科前往古巴。
被问到斯诺登是否与俄罗斯当局有联系时，Peskov透过电话表示，“我们没有这样的信息。总而言之，我们没有关于他的信息。”(完)
(编译/审校 兰秀娟/沈以文)
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路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
路透4月4日 - 三位匿名知情人士周一透露，美国手包和饰品厂商Kate Spade还将再经过几周时间洽商公司的出售事宜，此前该公司已经于上周接到了蔻驰(Coach)的收购要约。