背景资料：美国在斯诺登案中走错了几步棋？

(本文由路透中文网编译提供)

路透6月27日 - 美国国家安全局承包商前雇员斯诺登（Edward Snowden）披露美国机密网络监控项目，正被美国通缉。而他轻松逃离美国的事实，令各方质疑美国政府的诸多疏漏之处，有的甚至可以追溯到几年前。

以下是斯诺登事件揭示的美国诸多“错棋”：

2011年背景调查

2011年斯诺登接受了与安全许可续期有关的背景调查。

美国联邦人事管理办公室官员麦克法兰（Patrick McFarland）6月20日在国会称，当时的调查可能存在问题。

当时负责进行联邦政府背景调查的私营机构USIS接受人事管理办公室委托进行了调查，而现在该公司正在接受调查。

消息人士上周称，斯诺登供职的博思艾伦（Booz Allen Hamilton） 的招聘人员在当时斯诺登提交的简历中曾发现不符之处。但该公司发言人周三对路透称：“博思艾伦在雇用斯诺登前进行了背景审查，我们问的问题都得到回答，情况让我们满意。”

斯诺登是如何带着高度机密文件离开的？

斯诺登披露美国监控项目前，才在博思艾伦工作了不足三个月。但他在2006-2009年曾供职于中情局，当时主要在海外工作；后来2009-2013年供职于戴尔 。

5月20日逃往香港前，他向主管称需要请假治疗癫痫。据消息人士称，后来因他未及时回到公司上班，公司找不到他，才通知情报官员，因斯诺登拥有高级别安全许可。

据消息人士透露，政府特工用了几天的时间寻找斯诺登未果，后来就看到《卫报》和《华盛顿邮报》先后刊登了基于斯诺登披露信息的报导。

美国国家安全局负责人亚历山大（Keith Alexander）将军表示，他不知道为什么国安局未能阻止斯诺登带着大量机密离开了夏威夷。

与香港沟通无效

美国于6月14日提交对斯诺登的刑事诉讼状，一天后要求香港政府拘捕斯诺登，为引渡做准备。

但斯诺登上周日离开香港，飞往莫斯科。香港方面称，美国提供的资料不足以拘捕斯诺登。

香港当局称，他们曾要求美国澄清斯诺登的中间名，而后才能同意拘捕。香港律政司司长袁国强称，美国提供的文件中有的中间名用的是“詹姆斯（James）”，有的文件用了“J”。而香港移民记录显示斯诺登的中间名是“约瑟夫（Joseph）”。

美国司法部发言人则称，香港方面是以围绕中间名的混淆作为借口而不作为。

刑事指控不当？

美国当局对斯诺登的指控包括盗窃政府财产、未经授权泄露涉及国防的信息以及蓄意泄露机密信息。

专家称，美国与香港间的引渡条约仅针对刑事罪犯，而后两项控罪可能被视作政治行为。

乔治华盛顿大学法学院的班茨哈夫（John Banzhaf）称，盗窃指控看来也不恰当。他引述司法部资料，针对盗窃指控，检方必须能证明“被告的行为构成将财产不正当地据为己有”，而斯诺登取得这些文件的目的是公诸于众。

斯诺登护照该早些撤销？

美国国务院直到6月22日才撤销斯诺登的美国护照，距离美国提起对他的刑事诉讼状已经超过一周，距离美方要求香港拘捕斯诺登也已经一周。

一些美国议员提出，如果早些撤销斯诺登的护照，也许他6月23日就没那么容易离开香港了。

未求助国际刑警

美国未发布所谓的“红色通牒”求助国际刑警。美国白宫发言人卡尼（Jay Carney）称，这种“红色通牒”通常在嫌犯行踪不明时才最为有效，而斯诺登的情况并非如此。（完）