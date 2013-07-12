（更正）美国网络监控覆盖多数拉美国家--巴西媒体

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
（更正：删除内文第七段提及的Twitter，以澄清《卫报》的报道未提到美国棱镜计划曾从Twitter公司服务器获取数据信息）
路透7月9日-巴西《环球报》(O Globo)周二报道称，美国国家安全局(NSA)的间谍计划亦瞄准多数拉美国家，哥伦比亚、委内瑞拉、巴西和墨西哥都是其重点监控对象。
《环球报》援引斯诺登披露的文件称，NSA的监控项目不仅涉及军事事务，且已渗透到“商业机密”。
根据《环球报》刊登的一张图表，委内瑞拉的石油和墨西哥的能源均在受监控之列。该报称图表来源为NSA，日期为今年2月。
《环球报》报道称，美国的间谍计划还涉及阿根廷、厄瓜多尔、巴拿马、哥斯达黎加、尼加拉瓜、洪都拉斯、巴拉圭、智利、秘鲁和萨尔瓦多。
秘鲁总统乌马拉周二表示，曝光的间谍项目令人担忧。他在接受电视采访时表示：“我们反对这种间谍活动。”
报道称，美国对哥伦比亚、委内瑞拉、巴西和墨西哥的监控最为严密。
根据斯诺登向英国《卫报》爆料，NSA的棱镜项目可直接从谷歌、Facebook和Skype等公司的服务器上截取邮件、互联网聊天记录和文件。
《环球报》援引斯诺登披露的文件称，从今年1月3月，NSA特工通过“无疆界线人”(Boundless Informant)软件执行“间谍行动”，这种软件据称可以记录电话并侵入互联网。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)