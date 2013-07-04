拉美领导人集体谴责欧洲政府 声援莫拉莱斯

路透布宜诺斯艾利斯7月3日（记者 Louise Egan） - 拉美领导人周三就玻利维亚总统莫拉莱斯的专机事件谴责欧洲政府。之前因有传言称美国国家安全局承包商前雇员斯诺登在莫拉莱斯的专机上，欧洲多国政府拒绝该飞机入境，这令斯诺登事件再添外交波澜。

玻利维亚称，莫拉莱斯周二从莫斯科回国途中，法国和葡萄牙突然禁止其专机进入该国领空，因怀疑斯诺登在飞机上。据称，意大利和西班牙也禁止莫拉莱斯的专机进入其领空。

玻利维亚军机遭受的异常待遇触动了拉美人的敏感神经。拉美地区经常发生美国支持的政变。拉美地区领导人，尤其是左派政治人物均对表示支持莫拉莱斯。

阿根廷总统克里斯蒂娜在布宜诺斯艾利斯发表讲话称，“（这些是）我们以为早已过去的殖民主义的残留。我们认为这不仅是对我们姊妹国家的羞辱，而是对所有南美国家的羞辱。”

南美国家联盟12个成员国的元首对“这些不友好且无理的行为”发出谴责，并召集南美国家外长周四在利马召开会议。部分南美国家总统亦计划周四在玻利维亚碰头，以示对莫拉莱斯的支持。

厄瓜多尔总统科雷亚发表在推特上写道，“拉美要一个解释。如果莫拉莱斯的遭遇不值得召集南美国家联盟峰会的话，我不知道还有什么事情值得。”他并表示，自己是数位将前往玻利维亚科恰班巴的南美国家元首之一。

巴西总统罗塞夫发表声明谴责拒绝莫拉莱斯入境的那些欧洲国家，称这些国家基于“毫无根据”的想法而拒绝莫拉莱斯入境。

智利外交部发表声明称，该国对莫拉莱斯的遭遇“深表哀叹”，并称欧洲国家需对事实作进一步澄清。

墨西哥国会的声明更不客气，对莫拉莱斯在欧洲遭受的“不光彩且歧视性”待遇予以谴责。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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