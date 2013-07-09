玻利维亚要求欧洲诸国就专机事件作出解释

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
(本文由路透中文网编译提供)
路透拉巴斯7月8日 - 玻利维亚周一要求法国、葡萄牙、西班牙和意大利披露是谁告知他们斯诺登在玻利维亚总统莫拉莱斯上周从莫斯科飞回国的专机上。
上述四国因怀疑斯诺登在莫拉莱斯的飞机上而禁止其专机过境。玻利维亚表示，这是美国及其欧洲盟国的“国家恐怖主义”行径。
玻利维亚外交部一消息人士称，该国外长乔克万卡(David Choquehuanca)召集并与法国、西班牙、意大利驻玻利维亚大使及葡萄牙驻当地代表会面。目前尚无法获知会晤细节。
玻利维亚通讯部部长戴维拉(Amanda Davila)表示：“当然，我们只是要求西班牙和其他国家政府澄清，并对斯诺登先生在总统专机上的说法从何而来作出解释。是谁传播的这种谣言？”
“这是首例针对一国总统、一个国家和一国人民的国家恐怖主义，”她说道。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。