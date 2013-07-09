玻利维亚要求欧洲诸国就专机事件作出解释

(本文由路透中文网编译提供)

路透拉巴斯7月8日 - 玻利维亚周一要求法国、葡萄牙、西班牙和意大利披露是谁告知他们斯诺登在玻利维亚总统莫拉莱斯上周从莫斯科飞回国的专机上。

上述四国因怀疑斯诺登在莫拉莱斯的飞机上而禁止其专机过境。玻利维亚表示，这是美国及其欧洲盟国的“国家恐怖主义”行径。

玻利维亚外交部一消息人士称，该国外长乔克万卡(David Choquehuanca)召集并与法国、西班牙、意大利驻玻利维亚大使及葡萄牙驻当地代表会面。目前尚无法获知会晤细节。

玻利维亚通讯部部长戴维拉(Amanda Davila)表示：“当然，我们只是要求西班牙和其他国家政府澄清，并对斯诺登先生在总统专机上的说法从何而来作出解释。是谁传播的这种谣言？”

“这是首例针对一国总统、一个国家和一国人民的国家恐怖主义，”她说道。（完）