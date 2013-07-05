（修正）南美左翼领导人齐声支持莫拉莱斯

（修正标题和内文第一段措辞）

路透玻利维亚科恰班巴7月4日（记者 David Mercado） - 南美左翼领导人周四聚首，支持玻利维亚总统莫拉莱斯；本周法国和葡萄牙不允许莫拉莱斯的专机过境，因怀疑美国国家安全局承包商前雇员斯诺登在这架飞机上。

在玻利维亚科恰班巴举行的峰会意在表达对莫拉莱斯“实质上遭到绑架”和美国压力的愤慨，他们认为美国的压力引发了这起事件。

“欧洲违反了一切游戏规则。我们到这儿来的目的是告诉莫拉莱斯总统，他可以依靠我们。谁跟玻利维亚作对，就是和委内瑞拉作对。”委内瑞拉总统马杜罗抵达科恰班巴机场后说道。

厄瓜多尔总统科雷亚早些时候表示，如果哪个国家拒绝美国或欧洲国家的总统进入其领空，或许会成为引发战争的理由。

虽然发表了言论，却还没有哪个拉美国家向斯诺登提供庇护。

尽管南美国家领导人对莫拉莱斯的遭遇不满，只有厄瓜多尔、委内瑞拉、阿根廷、乌拉圭和苏里南这些国家的总统同意参加周四晚间的会议，反映出南美内部的分歧。

巴西总统罗塞夫的缺席比较显眼，她派出了其国际事务顾问和副外长参加会议。

与美国有良好关系的智利、秘鲁和哥伦比亚的总统和外长都为参加这次南美峰会。哥伦比亚外长在书面声明中呼吁玻利维亚和有关欧盟国家政府以外交途径解决问题。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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