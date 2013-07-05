南美左翼领导人集会 支持玻利维亚

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透玻利维亚科恰班巴7月4日 - 南美左翼领导人周四集会，支持玻利维亚总统莫拉莱斯；本周法国和葡萄牙不允许莫拉莱斯的专机过境，因怀疑美国国家安全局承包商前雇员斯诺登在这架飞机上。
在玻利维亚科恰班巴举行的峰会意在表达对莫拉莱斯“实质上遭到绑架”和美国压力的愤慨，他们认为美国的压力引发了这起事件。
“欧洲违反了一切游戏规则。我们到这儿来的目的是告诉莫拉莱斯总统，他可以依靠我们。谁跟玻利维亚作对，就是和委内瑞拉作对，”委内瑞拉总统马杜罗抵达科恰班巴机场后说道。
厄瓜多尔总统科雷亚早些时候表示，如果哪个国家拒绝美国或欧洲国家的总统进入其领空，或许会成为引发战争的理由。
虽然发表了言论，却还没有哪个拉美国家向斯诺登提供庇护。
尽管南美国家领导人对莫拉莱斯的遭遇不满，只有厄瓜多尔、委内瑞拉、阿根廷、乌拉圭和苏里南这些国家的总统同意参加周四晚间的会议，反映出南美内部的分歧。
巴西总统罗塞夫的缺席比较显眼，她派出了其国际事务顾问和副外长参加会议。
与美国有良好关系的智利、秘鲁和哥伦比亚的总统和外长都未参加这次南美峰会。哥伦比亚外长在书面声明中呼吁玻利维亚和有关欧盟国家政府以外交途径解决问题。(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。