西班牙称推迟批准玻总统专机过境与美国有关

朝鲜发射一枚中程弹道导弹落入日本海--美国军方
路透4月4日 - 美国太平洋司令部周二在声明中表示朝鲜发射了一枚导弹，这枚导弹最后落入日本海。 声明中表示，初步评估显示，该枚导弹为KN-15中程弹道导弹。该枚导弹是由朝鲜新浦市附近一地面设备所发射。(完) (编译 陈宗琦；审校 张若琪)
路透马德里7月9日 - 西班牙周二承认，当初推迟批准玻利维亚总统莫拉莱斯的专机过境，是由于接到了美国的请求，但在玻利维亚保证斯诺登不在飞机上后，便予以批准其过境。
玻利维亚指责西班牙、法国、葡萄牙和意大利上周因怀疑玻总统专机搭载了斯诺登，不许总统专机过境，玻利维亚要求被告知这些国家的前述情报从何而来。
当记者询问西班牙外长马加略（Jose Manuel Garcia-Margallo）情报是否来自美国时，他回答道：“这是其中之一。”
玻利维亚外长乔克万卡（David Choquehuanca）周日称，马加略曾要求玻利维亚书面保证斯诺登不在飞机上，而后才开放领空。马加略证实了乔克万卡的说法。
马加略说：“西班牙后来基于玻利维亚外长的话，开放了领空。我们相信盟友和朋友的话。”
“如果产生了什么误会，那么我也不反对向莫拉莱斯总统道歉。”
玻利维亚政府称，美国明知斯诺登不在专机上，就是想恐吓莫拉莱斯，因为莫拉莱斯常常批评美国的政策。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透4月4日 - 美国太平洋司令部周二在声明中表示朝鲜发射了一枚导弹，这枚导弹最后落入日本海。 声明中表示，初步评估显示，该枚导弹为KN-15中程弹道导弹。该枚导弹是由朝鲜新浦市附近一地面设备所发射。(完) (编译 陈宗琦；审校 张若琪)
路透首尔4月5日 - 韩国军方表示，朝鲜周三从其东海岸新浦地区发射一枚不明飞行物，该物体最后落入朝鲜半岛外海。 朝鲜此次发射正值中美两国领袖本周即将举行峰会，特朗普与习近平可能会讨论对朝鲜施加更多压力迫使其放弃武器研发。(完) (编译 李婷仪 审校 徐文焰)
路透莫斯科4月4日 - 俄罗斯新闻社周二报导，圣彼得堡Sennaya Ploshchad地铁站已被关闭，之前有匿名人士打电话，警告称可能会再发生袭击事件。