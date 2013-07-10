西班牙称推迟批准玻总统专机过境与美国有关

路透马德里7月9日 - 西班牙周二承认，当初推迟批准玻利维亚总统莫拉莱斯的专机过境，是由于接到了美国的请求，但在玻利维亚保证斯诺登不在飞机上后，便予以批准其过境。

玻利维亚指责西班牙、法国、葡萄牙和意大利上周因怀疑玻总统专机搭载了斯诺登，不许总统专机过境，玻利维亚要求被告知这些国家的前述情报从何而来。

当记者询问西班牙外长马加略（Jose Manuel Garcia-Margallo）情报是否来自美国时，他回答道：“这是其中之一。”

玻利维亚外长乔克万卡（David Choquehuanca）周日称，马加略曾要求玻利维亚书面保证斯诺登不在飞机上，而后才开放领空。马加略证实了乔克万卡的说法。

马加略说：“西班牙后来基于玻利维亚外长的话，开放了领空。我们相信盟友和朋友的话。”

“如果产生了什么误会，那么我也不反对向莫拉莱斯总统道歉。”

玻利维亚政府称，美国明知斯诺登不在专机上，就是想恐吓莫拉莱斯，因为莫拉莱斯常常批评美国的政策。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。