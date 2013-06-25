拉夫罗夫否认俄与斯诺登事件有干系

路透莫斯科6月25日 - 俄罗斯周二表示，不会接受有关美国国家安全局承包商的前雇员爱德华·斯诺登试图逃脱美国审判与其有关的任何指责，称华盛顿的指责是“毫无根据且不可接受的”。

俄罗斯外长拉夫罗夫在与阿尔及利亚外长共同出席的新闻发布会上表示：“他自己选择的行程。我们是从媒体上才得知消息。他尚未跨入俄罗斯边界。

“我们认为，指控俄方违反美国法律，及实际上参与了整场阴谋的说法是毫无根据且不可接受的。”

自斯诺登周日从香港抵达莫斯科谢列梅捷沃机场以来，这是俄罗斯高官首次就此作出回应。斯诺登与美国的“猫鼠游戏”不仅令中美关系紧张，也威胁着俄罗斯与美国的关系。

美国称认为斯诺登仍在莫斯科。记者未在谢列梅捷沃机场看到斯诺登，有关他是否已离开机场中转区也尚无消息。

一名机场消息人士对路透证实，斯诺登周日下午从香港抵达俄罗斯机场。他说有人帮斯诺登预订了周一飞往古巴哈瓦那的机票，但他并未登机。这名消息人士也没有提及斯诺登目前的下落。

自斯诺登抵达俄罗斯以及普京发言人称普京对斯诺登下落毫不知情以来，俄罗斯总统普京对此一直保持缄默。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。