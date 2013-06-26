美国官员称不清楚斯诺登带走多少机密材料

路透华盛顿6月24日(记者 Mark Hosenball) - 数名美国官员表示，迄今仍不清楚美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登究竟掌握多少高度敏感的材料，这令美国情报机构感到担心。

他们表示，情报机构担心，斯诺登带走的材料或许远比官员最初预计的多很多，且他与维基解密创始人阿桑奇的联手将增加在不考虑安全影响的情况下将这些材料公之于众的可能性。

他们还称，调查人员认为，从某种程度上说，在接触关于国家安全局及英国情报机构--英国政府通信总局（GCHQ）行动的大量信息时，斯诺登在掩盖其行踪方面是成功的。

美国参议院情报委员会主席范恩斯坦（Dianne Feinstein）在周末的电视节目上表示，美国官员告诉她斯诺登带走了大约200份机密文件。

一名熟悉斯诺登所获取材料的非政府消息人士称，范恩斯坦大大低估了斯诺登手里掌握文件的规模，并称他在前往香港时带着数以千计的从国家安全局拷贝的文件。

两名负责美国国家安全事务的消息人士也证实，调查人员认为斯诺登掌握了大量的秘密文件，但他们拒绝讨论具体的数字。

迄今，《卫报》和《华盛顿邮报》并未公布斯诺登所提供文件的全部细节。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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