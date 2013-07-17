微软致信美国政府 要求获准披露安全项目合作方式

路透西雅图7月16日 - 微软周二表示， 公司已致信美国司法部长，要求更自由地披露公司是如何应对国家安全机构提出的获取客户数据的请求。

此前一周，英国《卫报》援引美国国家安全局承包商前雇员斯诺登提供的文件报道称，微软允许美国安全机构获取Outlook加密邮件以及Skype在线聊天记录。

微软称，上周的媒体报道“非常不准确”，声称公司从未允许任何政府直接或自由获取客户邮件、即时信息或数据。

在写给司法部长埃里克·霍尔德(Eric Holder)的信中，微软公司律师布拉德·史密斯(Brad Smith)要求霍尔德采取行动，允许微软公布更多有关该公司收到安全部门请求数量以及公司处理方式的信息。

史密斯在微软网站的博客中写道：“我们认为，美国宪法保证我们有与公众分享更多信息的自由，但美国政府却不允许我们这样做。”

他说，政府律师尚未就6月中旬微软提出的关于要求允许其公开安全请求的法庭动议作出回复。

《卫报》上周援引斯诺登提供的最新机密文件，进一步披露了微软与美国国家安全局的合作关系。

微软未直接提到《卫报》的最新报道，但对此作出了反驳。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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