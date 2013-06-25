斯诺登身在何处扑朔迷离 美国施压要求俄罗斯遣返

6月24日从莫斯科飞往古巴哈瓦那的班机上，斯诺登原本预定的座位空着。 REUTERS/Maxim Shemetov

路透华盛顿/莫斯科6月24日（记者 Jeff Mason/Lidia Kelly） - 美国周一加大施压力度，要求俄罗斯移交因披露美国“棱镜”监控项目而受到指控的爱德华·斯诺登。尽管有报道称斯诺登已前往古巴，美国认为斯诺登仍在莫斯科。

外界此前预料斯诺登从莫斯科飞往哈瓦那，或者在前往厄瓜多尔的途中，但他预定的那架航班上并没有看到斯诺登的身影，俄罗斯官员亦拒绝透露斯诺登身在何处。

美国国务院称，美国外交官和司法部官员正在与俄罗斯方面接洽，表明美国正在寻求达成确保斯诺登回国的交易。

“鉴于我们与俄方在执法事宜方面的合作加强……我们希望俄罗斯政府考虑所有可能的选项，将斯诺登先生遣返回国，让他就被指控罪行接受司法的判决，”美国国务院发言人文特雷尔（Patrick Ventrell）说道。

斯诺登周日获准离开香港后飞抵莫斯科。美国此前要求香港当局拘捕斯诺登，等待可能的引渡。。

白宫发言人卡尼（Jay Carney）为美国政府寻求逮捕斯诺登的做法作辩护，并指责中国政府协助斯诺登离开香港。卡尼称这将损害中美关系。

俄罗斯航空（Aeroflot）的消息人士周日称，斯诺登可能在周一上午登上预计北京时间周三0645抵达哈瓦那的航班。但搭乘那班航班的记者称，航班上原本为斯诺登预留的17A号座位上坐了另外一人。

“他没有乘坐那班航班（飞往哈瓦那），”俄罗斯航空的一位消息人士对路透说。

不过，在飞机起飞前往古巴前，曾有一辆白色的贵宾车出现在停机坪上，随后有一名白衣男子登上飞机，旁边还站着警察，但在转机区的记者们无法确认这名男子的身份。尚不清楚这架飞机上是否有可供斯诺登藏身的地方。

卡尼在航班起飞数小时后称美国认为斯诺登仍在俄罗斯，并敦促俄罗斯动用各种选项将斯诺登遣返回美国。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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