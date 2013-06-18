朝鲜称监控行为表明美国是侵权“老大”

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔6月18日 - 朝鲜周二称，美国进行大规模监控的行为显示美国是侵犯人权的“老大”。

人权组织和脱北者长期指责朝鲜实行极权主义，包括残酷镇压异见人士、运营关押约20万囚犯的劳改营以及时常会引发饥荒的“先军”政策。

朝鲜官方报纸《民主朝鲜日报》（Minju Joson）刊登评论文章称，前美国中央情报局雇员爱德华·斯诺登(Edward Snowden)指控美国监控电话和邮件，意味着美国情报机构不分青红皂白地对美国人和外国人实施间谍活动。

“……这显然再次证明美国是侵犯人权的老大，将全世界置于其监视网络下，对人们开展间谍活动，”朝鲜中央通讯社引述该评论文章报道称。

“任何人都有资格作为一名社会人有尊严地生活和发展。但是在盛行丛林法则的美国社会，只有强者凌驾于弱者之上的权利才会得到认可。”