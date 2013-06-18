朝鲜称监控行为表明美国是侵权“老大”

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔6月18日 - 朝鲜周二称，美国进行大规模监控的行为显示美国是侵犯人权的“老大”。
人权组织和脱北者长期指责朝鲜实行极权主义，包括残酷镇压异见人士、运营关押约20万囚犯的劳改营以及时常会引发饥荒的“先军”政策。
朝鲜官方报纸《民主朝鲜日报》（Minju Joson）刊登评论文章称，前美国中央情报局雇员爱德华·斯诺登(Edward Snowden)指控美国监控电话和邮件，意味着美国情报机构不分青红皂白地对美国人和外国人实施间谍活动。
“……这显然再次证明美国是侵犯人权的老大，将全世界置于其监视网络下，对人们开展间谍活动，”朝鲜中央通讯社引述该评论文章报道称。
“任何人都有资格作为一名社会人有尊严地生活和发展。但是在盛行丛林法则的美国社会，只有强者凌驾于弱者之上的权利才会得到认可。”
文章称，美国官员解释说这些项目意在防范恐怖主义只不过是“掩饰罪行的蹩脚理由”。（完） (编译 李富强 ; 审校 程芳)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。