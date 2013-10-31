NSA监控风波持续发酵 中国称将强化信息安全

欧盟执委称中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透北京10月30日 -中国政府周三表示，中国将强化信息安全。此前美国国家安全局(NSA)监控欧洲国家电话通讯并对主要盟国领导人进行监听的活动被曝光。
中国外交部发言人华春莹在例行记者会上称，像其他国家一样，中国也在密切关注这些报道。
她表示，“中方对近来持续曝光的监听和监控活动感到关切，正在密切关注有关的事态发展，中方也将采取必要措施，坚决维护自身的信息安全。”
美国国家安全局(NSA)局长亚历山大(KeithAlexander)周二为处于困境的NSA进行辩护，称该局采取合法行动阻止武装分子的袭击，并表示所谓NSA在欧洲收集数百万次通话数据的报道不实。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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