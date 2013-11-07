NSA被曝窃取谷歌雅虎数据 谷歌员工猛烈抨击

路透旧金山11月6日（记者 Alexei Oreskovic） -谷歌公司(GOOG.O)两名负责该公司安全系统的员工公开抨击美国国家安全局(NSA)。其中一人指控NSA践踏法律，拦截连接谷歌各个数据中心的电缆通讯。

谷歌工程师MikeHearn周二在其个人Google+页面上写道，NSA或者英国情报机构没有任何人会站在法官面前，对这种大规模践踏司法程序的行为接受问询。

《华盛顿邮报》上周报道称，NSA通过一个未具名电信供应商入侵雅虎和谷歌的海外服务器光缆或交换机。该报道是基于斯诺登披露的NSA机密文件曝出的最新情况。

Hearn在Google+上的资料显示，他于2006年进入谷歌，目前是谷歌在苏黎世的一名软件工程师。Hearn在帖子中称，他在谷歌研究“反黑系统”已经有两年了。

他写道：“我们设计这个系统就是为了防犯罪分子的。这一点很明确。绕过这个系统就是违法的。”他还指出，司法体系中的授权令和证据法规为防止犯罪提供了有效的途径，同时又能防止过份侵犯隐私。

一位名叫Brandon Downey的人上周也发出了尖锐评论。他在Google+的个人页面上所写的身份是网络安全工程师。

他在一篇帖子中写道：“虽然我们怀疑有这种事发生，但报道仍让我非常难过。美国人就这点儿能耐么！”

接近谷歌的一名人士证实，Hearn和Downey均为谷歌员工。

两人均表示，他们所表达的观点仅代表个人立场，与谷歌无关。谷歌拒绝对两人的帖子发表置评。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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