NSA称斯诺登泄露的机密文件数量达20万份

南非议长称会考虑反对党所提对总统祖马举行不信任投票的请求
路透约翰内斯堡4月2日 - 南非议会议长Baleka Mbete周日表示，会考虑反对党派提出的对总统祖马举行不信任投票的请求。
路透华盛顿11月14日(记者 Mark Hosenball) - 美国国家安全局(NSA)局长基思·亚历山大(KeithAlexander)在上月末的一次公开谈话中提到，斯诺登向媒体泄露的美国机密文件多达20万份。
亚历山大10月31日在巴尔的摩一个外国事务组织活动上发表演讲,在随后的问答环节中,很多听众问他美国当局会采取什么措施来阻止斯诺登向媒体泄露更多文件。
亚历山大表示：“我希望能有办法阻止他。斯诺登已经向媒体披露的文件数量在5万-20万件之间，而且这还在继续。”
根据NSA公开的亚历山大讲话的文字记录，亚历山大还说：“文件的披露的方式对NSA和我们国家造成了最大程度的伤害。”
负责调查斯诺登泄密行为的美国官员表示，尽管调查人员现在已经了解到了斯诺登所拿文件的范围，但依然不确定他下载的哪些文件会披露给媒体。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
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