美国家安全局全球收集手机定位数据

勒庞和马克龙料在法国第一轮选举中均赢得24%的选票--民调
路透3月31日 - Opinionway的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)料将在法国总统第一轮选举中赢得24%的选票，下降一个百分点；马克龙料赢得24%的选票，下降一个百分点；菲永料赢得19%的选票，下降一个百分点。
路透华盛顿12月4日 -《华盛顿邮报》周三援引消息人士说法报道称，美国国家安全局（NSA）一天内在全球收集的手机定位记录达50亿条，其中包括部分美国人的定位记录。
该报根据斯诺登泄露的绝密文件以及对情报官员的采访报道称，收集到的定位记录被存入一个存储有“至少数亿台设备位置信息”的数据库中。
报道称NSA并非有意将本国人列为信息收集对象，而是在“无意中”接收到了大量美国国内手机的定位信息。
一名管理人员告诉记者，NSA通过接入连接全球移动网络的电缆获取“巨量”定位数据，而此类电缆同时服务美国手机和外国手机的通信。
路透联系到的美国情报官员拒绝就该报道作出评论。
报道援引官员的话称，NSA收集和解析定位数据的行动是合法的，目的仅是对外国目标的情报分析。
编译：王琛 发稿：王燕焜
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路透约翰内斯堡3月31日 - 非洲人国民大会(简称：非国大，ANC)副秘书长Jessie Duarte周五称，南非总统祖马(Jacob Zuma)已进行内阁改组，任命一些有能力的官员。此次改组震惊金融市场，招致党内尖锐批评。
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。