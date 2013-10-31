NSA反咬欧洲国家是监控活动合作方

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿10月30日(记者 Tabassum Zakaria/Mark Hosenball) - 美国监听欧洲盟国引发的政治风波令美国国家安全局（NSA）作出了令人意外的辩解：正是欧洲各国政府亲自实施了监控行动，随后将有关数据提交给美国。

与外国情报机关的联系是极其敏感的话题，因此情报官员公开谈论相关细节是非常罕见的行为。更令人吃惊的是，美国居然将矛头直指盟友。

周二，在一场公开的国会听证会上，NSA局长亚历山大（Keith Alexander）对国际社会的指责发起反击。他表示，美国得到的国外通讯信息中包括“外国合作伙伴提供的数据”。

CIA前资深分析师Paul Pillar说：“我们一般都会对情报联络关系守口如瓶，对伙伴和盟友间的情报共享我们也只会泛泛而谈。”

但他还说道，纠正公众接受的错误信息并无错误，虽然亚历山大的言论或许给美国的欧洲盟友“制造了一些政治问题”。

一名要求匿名的美国官员说，包括法国和西班牙在内的国家采集电讯元数据提供给美国，而在公开这件事之前，奥巴马政府曾与相关国家政府进行过商议。

另一名美国官员称，不论相关政府作何反应，奥巴马政府的一些官员还是希望将此事公开，他们对欧洲盟友深感失望，因为这些盟友作为监视活动的参与者，反将监听丑闻的全部责任推在美国身上。

NSA深陷监听丑闻当中，外界认为其监视活动规模巨大且侵犯隐私。而一名美国官员坚称，这种多方合作开展的情报采集“根本就没什么可耻的”。（完）