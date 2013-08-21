美国国家安全局可监控全国75%互联网通讯--WSJ

《全球汇市》欧美利率前景带动美元反弹，英国正式启动退欧程序后英镑下滑
路透纽约3月29日 - 美元兑一篮子主要货币周三升至于逾一周高位，因欧美利率前景，且投资人认为在美国总统特朗普医保议案搁浅后美元跌势过度。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约8月20日 - 《华尔街日报》周二报导称，为获得外国情报，国家安全局（NSA）的监控网络可覆盖大约75%的全美互联网通讯。
《华尔街日报》援引现任和前NSA官员的话报导称，75%的全美互联网通讯覆盖率远比官方之前公开披露的要多。
报导称，NSA留存一些美国公民之间邮件的内容，并过滤通过互联网打出的国内电话。
报导称，NSA通过各家电信公司实施电话过滤活动，旨在寻找从国外打进来或打到国外，抑或完全是仅恰好经由美国的外国通讯。
但接受采访的官员称，在追踪国际长途电话时，该系统强大的覆盖面使其更可能无意中截获和收集了国内通讯。
报导称，这些监控计划说明，只要受到法庭命令的许可，NSA可以追踪到几乎在网上发生的一切。
斯诺登最早于今年夏初时节曝光了美国秘密监控计划的细节。
路透未能立即联系到NSA就此置评，但后者称其监控活动合法。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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