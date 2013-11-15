NSA称斯诺登泄露的机密文件数量达20万份

全球金市：金价触及一周高点，受美元疲软及地缘政治疑虑支撑
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿11月14日(记者 Mark Hosenball) - 美国国家安全局(NSA)局长基思·亚历山大(Keith Alexander)在上月末的一次公开谈话中提到，斯诺登向媒体泄露的美国机密文件多达20万份。
亚历山大10月31日在巴尔的摩一个外国事务组织活动上发表演讲,在随后的问答环节中,很多听众问他美国当局会采取什么措施来阻止斯诺登向媒体泄露更多文件。
亚历山大表示：“我希望能有办法阻止他。斯诺登已经向媒体披露的文件数量在5万-20万件之间，而且这还在继续。”
根据NSA公开的亚历山大讲话的文字记录，亚历山大还说：“文件的披露的方式对NSA和我们国家造成了最大程度的伤害。”
负责调查斯诺登泄密行为的美国官员表示，尽管调查人员现在已经了解到了斯诺登所拿文件的范围，但依然不确定他下载的哪些文件会披露给媒体。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
一些因素令本周投资人的冒险意愿降低，例如美国总统特朗普和中国国家主席习近平会面前的审慎气氛，以及俄罗斯圣彼得堡发生疑似自杀式炸弹袭击。
堪萨斯--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在堪萨斯大学参加一个问答环节(0000)。
0102GMT * 英镑/日圆向上突破下降趋势通道，但在140上方遇阻回落 * 周五和昨日分别触及的高点为140.08和139.90，纽约收盘时报138.23 * 今日亚洲盘迄今在138.53-138.07范围，趋势仍向下 * 关键初步支撑位在137.50附近，137.47为3月29日低点以及趋势通道底部 * 下方有呈下降趋势的200日移动均线，切入位在137.08，还有周线图一目均衡云区底部137.03 * 市场提到的影响因素包括英国退欧和日本央行限制短期QQE/日债收益率小幅走高 (完) (编译 郑茵 审校 徐文焰)