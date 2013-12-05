美国家安全局全球收集手机定位数据

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿12月4日 - 《华盛顿邮报》周三援引消息人士说法报导称，美国国家安全局（NSA）一天内在全球收集的手机定位记录达50亿条，其中包括部分美国人的定位记录。

该报根据斯诺登泄露的绝密文件以及对情报官员的采访报导称，收集到的定位记录被存入一个存储有“至少数亿台设备位置信息”的数据库中。

报导称NSA并非有意将本国人列为信息收集对象，而是在“无意中”接收到了大量美国国内手机的定位信息。

一名管理人员告诉记者，NSA通过接入连接全球移动网络的电缆获取“巨量”定位数据，而此类电缆同时服务美国手机和外国手机的通信。

路透联系到的美国情报官员拒绝就该报导作出评论。

报导援引官员的话称，NSA收集和解析定位数据的行动是合法的，目的仅是对外国目标的情报分析。(完)