联合国称将就总部遭窃听与美国接触

欧盟执委称中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透联合国8月26日 - 联合国周一表示，将就联合国总部遭美国国家安全局窃听的报道与美国进行接触，并警告称各国应尊重联合国的不可侵犯权。
德国《明镜》周刊（Der Spiegel）周日援引斯诺登获得的美国秘密文件报道称，美国2012年成功侵入联合国内部视频会议系统。
联合国发言人Farhan Haq对记者表示：“我们已经知道相关报道，我们打算就此事与相关当局进行接触。”
他说，像1961年的《维也纳公约》等国际法保护联合国、外交使团和其他国际组织的各项职能。
“因此，成员国理应据此保护外交使团的不可侵犯权。”
《明镜》周刊还报道称，欧盟和国际原子能机构（IAEA）也是美国情报部门的目标。
根据文件，美国国家安全局在全世界80多个使领馆执行一项名为“特别收集服务”（Special Collection Service）的窃听项目。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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