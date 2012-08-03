美国核弹设施遭入侵 已暂时关闭

韩国检方寻求延长对朴槿惠贪腐丑闻的调查时间
路透首尔2月16日 - 韩国特别检察官办公室周四表示，已请求延长对总统朴槿惠所卷入的贪腐丑闻的调查时间，称其无法在目前截止日期2月28日之前完成这一调查。
路透华盛顿8月2日电（记者 Mark Hosenball）---美国政府官员周四称，该国政府唯一一个处理和存储武器级铀的设施被暂时关闭，此前反核活动人士冲破了安全围栏，其中包括一名现年82岁的修女。
该设施位於田纳西州橡树岭，安保问题由国际安保企业G4S旗下的WSI Oak Ridge负责。G4S在伦敦奥运会的安保上也存在争议。
官员称，该设施周三被关闭，至少将关到下周。此前三名反核活动人士冲破外围的围栏，到达了一个存储高浓缩铀建筑物的外墙。
官员称，反核活动人士在该建筑物的墙上喷写标语，并声称向墙上撒了所谓的人血。
反核活动人士在外围围栏间行进时触发了传感器，安保人员获得了警报。但官员承认，反核活动人士仍能在安保人员赶来制止前到达建筑物外墙。
这些反核活动人士自称“Transform Now Plowshares”，其发言人Ellen Barfield表示，三名反核活动人士被逮捕，被指控故意破坏公物和非法侵入。
她表示，这三人的身份如下：82岁的Megan Rice、63岁的Michael Walli和57岁的Greg Boertje-Obed。他们被拘押，并於周四出席了地方法院的一个听证会。
法院官员称，周五下午将举行拘留听证会，届时检方必须证明被告人存在潜逃风险，并对社区构成威胁，才能继续拘押他们。审判日为10月9日。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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