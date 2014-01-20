奥巴马禁止监听盟国领导人 收缩NSA监控项目

路透华盛顿1月17日(记者 Steve Holland/Mark Hosenball/Jeff Mason) -美国总统奥巴马周五禁止对美国的盟国及关系密切国家的领导人进行监听，并开始收缩对美国民众手机数据的大规模收集。在美国国安局（NSA）外包商前雇员斯诺登揭露监控计划后，美国终于开始对监控计划进行有限的改革。

奥巴马在讲话中称，美国会考虑本国民众和外国人对于隐私的关切。

他说：“我今天在这里提议的改革会让美国民众对于他们的权利受到保护拥有更强烈的信心，但我们的情报和执法机构依然保留他们需要保护我们安全的工具。”

奥巴马此次讲话旨在为美国过火的监控计划进行辩护，但奥巴马提议的措施并没有取消美国电子间谍项目。

媒体报道称，NSA每天从全球收集近2亿份短信，并在大约10万台电脑中植入可监控这些设备的软件。

奥巴马承诺，美国不会对美国的盟国及关系密切国家的领导人进行监听，除非“出于非常迫切的国家安全目的”。一名美国政府高官称，这将牵涉到数十位国家领导人。

此举旨在缓和美国与德国等国之间受损的双边关系。去年有报道称，NSA监控德国总理默克尔的手机。

巴西总统罗塞夫推迟了对华盛顿的国事访问，抗议NSA监控她的邮件和手机。

奥巴马称：“我们的密友和盟国的领导人应该知道，如果我想知道他们对某个问题的看法，我会拿起电话打给他们，而不是诉诸监控手段。”

但他还表示，美国情报机构会继续收集有关其他政府意向的情报，且不会仅仅因为美国间谍机构更为有效而进行道歉。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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