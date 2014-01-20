美总统奥巴马禁止监听盟国领导人 收缩NSA监控项目

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿1月17日(记者 Steve Holland/Mark Hosenball/Jeff Mason) - 美国总统奥巴马周五禁止对美国的盟国及关系密切国家的领导人进行监听，并开始收缩对美国民众手机数据的大规模收集。在美国国安局（NSA）外包商前雇员斯诺登揭露监控计划后，美国终于开始对监控计划进行有限的改革。
奥巴马在讲话中称，美国会考虑本国民众和外国人对于隐私的关切。
他说：“我今天在这里提议的改革会让美国民众对于他们的权利受到保护拥有更强烈的信心，但我们的情报和执法机构依然保留他们需要保护我们安全的工具。”
奥巴马此次讲话旨在为美国过火的监控计划进行辩护，但奥巴马提议的措施并没有取消美国电子间谍项目。
媒体报道称，NSA每天从全球收集近2亿份短信，并在大约10万台电脑中植入可监控这些设备的软件。
奥巴马承诺，美国不会对美国的盟国及关系密切国家的领导人进行监听，除非“出于非常迫切的国家安全目的”。一名美国政府高官称，这将牵涉到数十位国家领导人。
此举旨在缓和美国与德国等国之间受损的双边关系。去年有报道称，NSA监控德国总理默克尔的手机。
巴西总统罗塞夫推迟了对华盛顿的国事访问，抗议NSA监控她的邮件和手机。
奥巴马称：“我们的密友和盟国的领导人应该知道，如果我想知道他们对某个问题的看法，我会拿起电话打给他们，而不是诉诸监控手段。”
但他还表示，美国情报机构会继续收集有关其他政府意向的情报，且不会仅仅因为美国间谍机构更为有效而进行道歉。（完）
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%