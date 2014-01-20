奥巴马禁止监听盟国领导人 收缩NSA监控项目

美国总统奥巴马周五禁止对美国的盟国及关系密切国家的领导人进行监听，并开始收缩对美国民众手机数据的大规模收集。在美国国安局（NSA）外包商前雇员斯诺登揭露监控计划后，美国终于开始对监控计划进行有限的改革。奥巴马在讲话中称，美国会考虑本国民众和外国人对于隐私的关切。路透