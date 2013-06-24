斯诺登事件凸显出奥巴马外交政策局限性

图为2013年6月21日在香港拍到的一副印有斯诺登头像的横幅。 REUTERS/Bobby Yip

路透华盛顿6月23日（记者 Warren Strobel/Paul Eckert） - 自上任第一天起，美国总统奥巴马的外交政策就基于扩大与外界的接触：重塑与俄罗斯的关系，与中国建立合作关系，以及提出与伊朗和委内瑞拉等敌对国家领导人开始新的对话。

不过美国国家安全局承包商的前雇员爱德华·斯诺登周日离开香港前往莫斯科，凸显出奥巴马外交政策的局限性。奥巴马一直在争取以及近期会见的领导人，都愿意在背后捅刀子。

斯诺登和维基解密等所谓的“非国家行动者（non-state actors）”的公然挑战，反映出世界比以往更加不愿意屈从于美国对正确与错误的定义。

斯诺登周日离开香港，此前香港当局拒绝美国扣押斯诺登并将其引渡至美国受审的要求。斯诺登承认泄露了美国国家安全局高度机密的监控项目细节。

斯诺登的下一站是美国的“友敌”俄罗斯。普京2012年5月重掌大权以后，“友”的因素更难看到。

维基解密称，正在帮助30岁的斯诺登，并在Twitter上称斯诺登打算前往厄瓜多尔，该国政府与美国政府是敌对关系。厄瓜多尔外长帕蒂诺（Ricardo Patino）在Twitter上表示，该国政府收到了斯诺登的避难申请。

美国政府当然在动用一切外交、法律和政治力量将斯诺登带回美国。美国起诉斯诺登触犯《反间谍法》以及窃取政府财产。

消息人士周日称，美国已经宣布斯诺登的护照作废。

但是斯诺登也有很多筹码，包括数量和范围不详的美国国家安全局机密。

美国参议院情报委员会主席范恩斯坦（Dianne Feinstein）周日称，美国政府显然不知道斯诺登获得了多少机密。斯诺登最后一份工作是美国国家安全局位于夏威夷的一个监听部门的网管。

“我唯一听说的是他可能拥有超过200份不同的文件，不管真假，这是我所了解的信息，”范恩斯坦在哥伦比亚广播公司《Face the Nation》节目中说道。

斯诺登周六对香港《南华早报》称，美国入侵了中国的移动电话和短信、以及处理中国主要互联网数据的大学网站。

不清楚这些爆料是否对香港当局允许斯诺登离开的决定起到了影响，尽管美国要求香港扣押斯诺登并开始引渡程序。

美国官员私下表示，他们认为中国政府作出允许斯诺登离开香港的决定。中国这么做可能只是将或许会发展成外交口角的“烫手山芋”转移。

“对于中国来说，这显然是一种解脱。他们不想斯诺登长期待在香港，”华盛顿智库布鲁金斯研究所(Brookings Institution)中国政治专家李成(Cheng Li)说道。

“如果（斯诺登）事件失控，中美领导人加州峰会取得的成果显然会受到影响，因此中国对俄罗斯成为主要的目标可能比较开心。”（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。