白宫宣布国安局不再大量收集国内通话数据的新计划

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Roberta Rampton/Mark Hosenball

路透华盛顿3月27日 - 美国政府周四宣布终止政府部门大量收集美国国内通话数据的新计划细节，其中包括要求企业提供这些记录时如何获得法庭许可的新程序。

一名不愿具名的政府高官称，该计划规定电话公司在政府提出要求时，必须迅速从其记录中以便于利用的格式提供相应数据。

该计划还允许政府在涉及国家安全的紧急情况下，无须获得法庭许可，直接索取通话数据。但是，一些仔细研读过白宫建议的美国官员称，该计划仍留有尚待解决的重要问题。

根据这项计划，不再由国家安全局从电话公司收集和存储大量通话元数据，电话企业自己要保留这些数据，并在国安局根据法庭许可发出特定查询要求时作出回应。

然而，熟悉当前监管电话公司如何处理此类数据的法律法规的官员称，奥巴马总统的计划引发了实际问题，即电话公司如何收集和存储这些数据，但计划并未就此给出答案。

这项政府计划的一些关键方面还需要获得国会的批准。国会官员表示，政府尚未将其建议的立法提交给国会。

通话元数据记录主叫电话号码呼叫哪些号码，呼叫起始时间和通话时长。元数据不包含通话者的谈话内容。（完）