美国与德国同意就美监控项目举行高级别会谈

特朗普领导的美国新政府誓言将阻止中国占据南海岛屿
路透华盛顿1月23日 - 特朗普领导下的美国新政府周一誓言，美国将阻止中国占据南海国际水域内的岛屿。中国媒体警告，美国政府要想这样做，除非“发动战争”。
路透华盛顿7月3日 - 美国白宫在一份声明中表示，美国总统奥巴马与德国总理默克尔周三同意，将在未来几天就美国的监控活动和安全问题举行高级别双边会谈。
奥巴马与默克尔通过电话进行了沟通。欧盟近期因德国一杂志关于美国监控欧洲的报道而一片哗然。
白宫表示：“（奥巴马）总统向（默克尔）总理保证，美国认真对待我们的欧洲盟友和伙伴的关切。”声明还称，美国和欧盟官员最早将在7月8日讨论情报和隐私问题。(完)
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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