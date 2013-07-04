美国与德国同意就美监控项目举行高级别会谈

路透华盛顿7月3日 - 美国白宫在一份声明中表示，美国总统奥巴马与德国总理默克尔周三同意，将在未来几天就美国的监控活动和安全问题举行高级别双边会谈。

奥巴马与默克尔通过电话进行了沟通。欧盟近期因德国一杂志关于美国监控欧洲的报道而一片哗然。

白宫表示：“（奥巴马）总统向（默克尔）总理保证，美国认真对待我们的欧洲盟友和伙伴的关切。”声明还称，美国和欧盟官员最早将在7月8日讨论情报和隐私问题。(完)

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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