（修正）默克尔希望美国就间谍活动给出答案

（修正：调整标题措辞。）

路透柏林/华盛顿7月4日(记者 Roberta Rampton/Gernot Heller) - 德国总理默克尔表示，周三晚间与美国总统奥巴马通话后，她认为奥巴马会认真对待德国对曝出的美国间谍活动的关切，她希望未来的对话能给出答案。

奥巴马在与默克尔的通话中寻求平息德国和其他欧洲盟友的愤怒，默克尔称她在电话中明确向奥巴马表示，间谍活动不是她认为友邦国家应有的举动。

除欧盟计划与美国进行对话外，美德同意举行高层双边会谈，调查华府对欧洲盟友进行窃听的报道。

一名发言人表示，德国内政部长弗里德里希(Hans-Peter Friedrich)将在下周周末前前往美国。

默克尔周四在柏林的新闻发布会上表示：“我想要看到真相。我希望获得信息并作出重要结论。”

“我明确表示，对欧盟的机构进行间谍活动不是我们所期望的友邦的待客之道。我们已经不在冷战时期啦。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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