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亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 10:34 BJT

美国与德国同意就美监控项目举行高级别会谈

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿7月3日 - 美国白宫在一份声明中表示，美国总统奥巴马与德国总理梅克尔周三同意，将在未来几天就美国的监控活动和安全问题举行高级别双边会谈。

奥巴马与梅克尔通过电话进行了沟通。欧盟近期因德国一杂志关于美国监控欧洲的报导而一片哗然。

白宫表示：“(奥巴马)总统向(梅克尔)总理保证，美国认真对待我们的欧洲盟友和伙伴的关切。”声明还称，美国和欧盟官员最早将在7月8日讨论情报和隐私问题。(完)

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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