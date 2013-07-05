修正-默克尔希望美国就间谍活动给出答案

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供) (更正：调整标题措辞)
路透柏林/华盛顿7月4日－德国总理默克尔表示，周三晚间与美国总统奥巴马通话后，她认为奥巴马会认真对待德国对曝出的美国间谍活动的关切，她希望未来的对话能给出答案。
奥巴马在与默克尔的通话中寻求平息德国和其他欧洲盟友的愤怒，默克尔称她在电话中明确向奥巴马表示，间谍活动不是她认为友邦国家应有的举动。
除欧盟计划与美国进行对话外，美德同意举行高层双边会谈，调查华府对欧洲盟友进行窃听的报道。
一名发言人表示，德国内政部长弗里德里希(Hans-Peter Friedrich)将在下周周末前前往美国。
默克尔周四在柏林的新闻发布会上表示：“我想要看到真相。我希望获得信息并作出重要结论。”
“我明确表示，对欧盟的机构进行间谍活动不是我们所期望的友邦的待客之道。我们已经不在冷战时期啦。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。