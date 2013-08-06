美近日将宣布是否举行美俄首脑峰会

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透华盛顿8月5日 - 美国白宫发言人卡尼（Jay Carney）周一称，白宫将于近日宣布总统奥巴马今年秋季是否参加莫斯科峰会。
卡尼告诉记者：“我们还在评估举行峰会的作用。预计我们在近日会就此作出决定。”
美国对俄罗斯向美国“棱镜”揭密者斯诺登提供临时庇护感到失望。根据预定计划，奥巴马将于秋季参加在俄罗斯圣彼得堡举行的20国集团（G20）峰会，此外还考虑与俄罗斯总统普京举行双边峰会。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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路透莫斯科4月7日 - 多家新闻机构周五引述克里姆林宫报道称，俄罗斯总统普京认为，美国对叙利亚空军基地进行导弹袭击违反了国际法，这严重损害了美俄关系。
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