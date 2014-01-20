奥巴马在情报改革讲话中指责斯诺登

路透华盛顿1月17日(记者 Jeff Mason) -美国总统奥巴马周五在讲话中指责美国国家安全局(NSA)前外包雇员斯诺登。斯诺登曝光美国监控项目，导致美国与外国盟友的关系受到影响，并促使华府进行情报改革。

奥巴马提出的这些改革目的在于在加强隐私保护和继续情报收集之间达成平衡。

奥巴马在讲话中不得不提到那个促使华府着手改革情报系统的名字--爱德华·斯诺登。

奥巴马在司法部的讲话中称：“鉴于调查还在进行，所以我不会对斯诺登先生的行为或动机进行评论。”

“我要说的是，我们国家的国防在一定程度上取决于那些保守我们国家秘密的人的忠诚度。”

白宫表示，若要提高民众对政府情报搜集行为的关切度，斯诺登可以选择其它方式，而无需进行大规模的信息泄露。

奥巴马表示：“如果任何反对政府决策的人都自行公开机密信息，那么我们就无法保证民众的安全、或无法实施外交政策。”

“此外，这种耸人听闻的信息披露方式往往弊大于利，向敌人暴露我们的监控方式可能会影响到我们的行动，导致我们在未来多年内都不能完全掌握对方的行动。”

斯诺登的法律顾问Jesselyn Radack则称奥巴马混淆了民众对自由和安全的选择。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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