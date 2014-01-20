奥巴马在情报改革讲话中指责斯诺登

标题新闻：穆迪称，2017年台湾银行业者的资产质量指标和利润率料将改善
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿1月17日 - 美国总统奥巴马周五在讲话中指责美国国家安全局(NSA)前外包雇员斯诺登。斯诺登曝光美国监控项目，导致美国与外国盟友的关系受到影响，并促使华府进行情报改革。
奥巴马提出的这些改革目的在于在加强隐私保护和继续情报收集之间达成平衡。
奥巴马在讲话中不得不提到那个促使华府着手改革情报系统的名字--爱德华·斯诺登。
奥巴马在司法部的讲话中称：“鉴于调查还在进行，所以我不会对斯诺登先生的行为或动机进行评论。”
“我要说的是，我们国家的国防在一定程度上取决于那些保守我们国家秘密的人的忠诚度。”
白宫表示，若要提高民众对政府情报搜集行为的关切度，斯诺登可以选择其它方式，而无需进行大规模的信息泄露。
奥巴马表示：“如果任何反对政府决策的人都自行公开机密信息，那么我们就无法保证民众的安全、或无法实施外交政策。”
“此外，这种耸人听闻的信息披露方式往往弊大于利，向敌人暴露我们的监控方式可能会影响到我们的行动，导致我们在未来多年内都不能完全掌握对方的行动。”
斯诺登的法律顾问Jesselyn Radack则称奥巴马混淆了民众对自由和安全的选择。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。