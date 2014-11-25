美参议员呼吁对“伊斯兰国”正式宣战--报纸

路透华盛顿11月24日 - 《纽约时报》（NYT）周一报导称，美国参议员、2016年总统选举潜在参选人兰德·保罗（Rand Paul）呼吁对“伊斯兰国”正式宣战。

保罗周六接受采访时称，他的提议是将打击“伊斯兰国”的军事行动时间限制在一年，并大幅限制使用地面部队。

《纽约时报》称，保罗提议对“伊斯兰国”正式宣战，与华盛顿其他人的观点不同。美国国会自二战以来还未曾对外正式宣战过。

美国国会一些议员曾称，美国总统奥巴马在没有适当国会授权情况下，在对“伊斯兰国”发动战争。

美国政府则表示，奥巴马有合法权力来对“伊斯兰国”进行目前这种形式的打击行动。奥巴马政府目前对“伊斯兰国”的打击行动包括在伊拉克和叙利亚进行空袭，对叙利亚的所谓温和派反叛武装提供训练和装备，美国数百名军事顾问帮助伊拉克军队和库尔德武装对付“伊斯兰国”武装分子。

《纽约时报》称，保罗表示国会向奥巴马放权太多，因为国会还没有想出自己的政策。

“不能绕过国会发起战争，”保罗说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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