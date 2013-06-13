调查显示三分之一美国人认为斯诺登是爱国者

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿6月12日(记者 Andy Sullivan) - 根据路透/益普索周三公布的民调，大约有三分之一的美国人表示，披露美国最高机密监控计划的爱德华·斯诺登(Edward Snowden)是一名爱国者，不应被起诉。

有大约23%的受访者表示，爱德华·斯诺登是一名叛国者，而有31%的人认为他是一名爱国者。另有46%的人表示不知道。

现年29岁的斯诺登上周披露，作为反恐努力的一部分，美国国家安全局(NSA)正在对全世界的电话和互联网活动进行监控。

斯诺登在接受香港《南华早报》采访时表示：“我既不是叛徒也不是英雄。我是一名美国人。”

美国当局表示，他们正考虑对斯诺登提起刑事指控。斯诺登披露的文件显示，NSA对美国人的监控范围远超过之前公布的程度。

路透/益普索调查显示，35%的受访者表示，斯诺登不应面临指控，而有25%的受访者表示，他应该在法律允许的最大范围内接受指控。另有40%的人表示，他们不知道。

斯诺登对《南华早报》表示，他计划继续呆在香港，并对任何引渡他至美国的努力进行抗争。

共有645名美国人参加了周二和周三举行的在线调查。

斯诺登的曝料也让美国人开始讨论美国如何在保护国家安全和保护公民隐私之间进行平衡。（完）