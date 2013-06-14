中国首次回应斯诺登事件 未作直接评论

路透北京6月13日（记者 白宾/林洸耀） - 美国国家安全局(NSA)承包商雇员爱德华·斯诺登(Edward Snowden)披露美国一项机密网络监控项目，中国周四首次对此作出回应，但未作直接评论。一名消息人士称，中国政府不希望近期改善的中美关系受损。

斯诺登上周向英国《卫报》及美国《华盛顿邮报》透露，美国国家安全局有项目监控谷歌(GOOG.O)和Facebook(FB.O)等大型公司的数据。事件曝光后正值中国端午假期。

他周三对香港《南华早报》表示，美国政府多年来一直在入侵香港及中国大陆的电脑网络。

中国外交部发言人华春莹在例行记者会上表示，中国注意到相关报道，但并无信息可以提供。这是中国官方首次就该事件回答记者提问。

与中国政府高层有联系的一名消息人士称，中国目前不会采取明确立场。中美两国领导人不到一周前刚刚举行了一场成功的会晤。

“中国现阶段不会介入，会等待事情进一步发展，”该要求匿名的消息人士告诉路透。

“中国眼下可能避免对美国使用严厉措辞，美国人以及全世界都已经在谴责美国。”

关于美国是否要求引渡斯诺登，以及斯诺登是否在香港寻求避难等问题，华春莹未予置评。

网络安全问题是中美两国间摩擦的一个重要源头，也是上周中国国家主席习近平与美国总统奥巴马会晤的主要议题之一。

华春莹没有就美国对中国实施网络监控的说法直接置评，但重申中国是世界上最主要的黑客攻击受害国之一，并称中美已同意就网络安全展开讨论。

但她同时表示：“我们认为在网络安全问题上采取双重标准无益于问题的解决。”（完）

编译：张家伟 发稿：程芳

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