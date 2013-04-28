与蓖麻毒素信函有关的一名美国男子被起诉

中国外长王毅称武力不能解决朝鲜半岛问题
路透北京4月13日 - 中国外交部长王毅周四表示，武力不能解决朝鲜半岛的问题，他认为有机会恢复谈判。 王毅对记者表示，无论谁挑起朝鲜半岛的局势，都必须为其承担历史责任。(完) (编译 李春喜 审校 艾茂林)
路透密西西比图珀洛4月27日(记者 Robbie Ward) - 美国司法部表示，密西西比州一名武术教练周六被起诉试图使用生化武器。本月早些时候，白宫截获了一封寄给美国总统奥巴马的含蓖麻毒素的信函。
现年41岁的杜齐克(Everett Dutschke)午夜后在他位于图珀洛的居所被联邦调查局（FBI）特工逮捕。此前，特工人员搜查了他的居所和他以前的一处经营场所。
根据美国密西西比州北部地区检察官和FBI密西西比办事处负责人的联合声明，杜齐克随后将被起诉“研究……并拥有蓖麻毒素并企图把它作为武器。”
蓖麻毒素是一种从蓖麻子中提取的高致命性毒物。
如果定罪，杜齐克可能面临的最高刑罚是终身监禁及25万美元罚款。
几天前，美国检方放弃了对另一名密西西比州男子柯蒂斯(Kevin Curtis)的起诉。在搜查其居所并未发现归罪证据后，柯蒂斯获释。
杜齐克的名字在此案中第一次出现，是柯蒂斯的律师在一场法庭听证会上表示，他的客户是被某人设计陷害，并提到杜齐克和柯蒂斯不和。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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