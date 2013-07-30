俄国防工业应使用国产电子产品--副总理

路透俄罗斯NOVO-OGARYOVO 7月29日（记者 Alexei Anishchuk） - 俄罗斯副总理Dmitry Rogozin周一称，受爱德华·斯诺登事件影响，俄国防工业正在减少使用进口电子产品。

Rogozin称，斯诺登事件表明，军工企业在进口含有可向国外传输敏感数据软件的设备方面有必要谨慎行事。斯诺登是美国国家安全局承包商的前雇员，曝光了美国政府的秘密监控项目。

他还特别提到了外国产的车床。

“这些车床含有可特定设置的软件，能在某些时候关闭或传输正在进行的任务的工程参数相关的特定数据，”Rogozin参加完一个关于军火合同的会议后对记者说。

“如果我们谈论海军、空军和装甲车辆广泛使用的电子元件，更别说太空……我们也要坚持关键电子元件在俄罗斯生产的必要性，”Rogozin说。

苏联解体后，俄罗斯国防工业因资金不足陷入困境，加上国内电子工程行业发展落后，该国的生产商迫于无奈只能依赖外国生产的电子产品。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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