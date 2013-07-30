俄国防工业应使用国产电子产品--副总理

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透俄罗斯新奥加廖沃7月29日 - 俄罗斯副总理Dmitry Rogozin周一称，受爱德华·斯诺登事件影响，俄国防工业正在减少使用进口电子产品。
Rogozin称，斯诺登事件表明，军工企业在进口含有可向国外传输敏感数据软件的设备方面有必要谨慎行事。斯诺登是美国国家安全局承包商的前雇员，曝光了美国政府的秘密监控项目。
他还特别提到了外国产的车床。
“这些车床含有可特定设置的软件，能在某些时候关闭或传输正在进行的任务的工程参数相关的特定数据，”Rogozin参加完一个关于军火合同的会议后对记者说。
“如果我们谈论海军、空军和装甲车辆广泛使用的电子元件，更别说太空……我们也要坚持关键电子元件在俄罗斯生产的必要性，”Rogozin说。
苏联解体后，俄罗斯国防工业因资金不足陷入困境，加上国内电子工程行业发展落后，该国的生产商迫于无奈只能依赖外国生产的电子产品。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。