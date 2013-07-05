俄对斯诺登滞留其机场日益不耐烦

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透莫斯科7月4日(记者 Timothy Heritage/Steve Gutterman) - 俄罗斯副外长里亚布科夫（Sergei Ryabkov）周四表示，斯诺登应该找到另一个国家寻求避难，表明俄罗斯对这位美国国家安全局承包商前雇员滞留莫斯科机场日益不耐烦。
里亚布科夫表示，俄罗斯未收到斯诺登的政治避难申请，在莫斯科谢列梅捷沃国际机场中转区停留11天后他必须自己解决自己的问题。
俄罗斯总统普京拒绝引渡斯诺登，俄罗斯官员也对斯诺登在披露美国监控计划后未被美国抓到感到高兴。
但俄罗斯也明确表示，斯诺登日渐成为一名不受欢迎的客人，因为他停留的时间越长，由此引发的外交僵局对美俄关系造成的持久伤害就可能越大。
里亚布科夫对路透表示：“他需要选择一个去处。截至目前，我们没有收到斯诺登先生请求在俄联邦避难的正式申请。”
他在接受俄通社-塔斯社采访时表示，俄罗斯无法为他(斯诺登)解决任何问题，事情现在总要有个解决办法。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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