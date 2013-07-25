斯诺登周三离开机场希望破灭(更新版)

斯诺登的律师阿纳托利·库齐利纳7月24日在莫斯科机场接受媒体采访。 REUTERS/Maxim Shemetov

(更新斯诺登事件最新进展)

路透莫斯科7月24日（记者 Lidia Kelly） - 美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登定于周三首次离开莫斯科谢列梅捷沃机场的希望破灭，他未能从俄罗斯当局获得离开机场过境区的许可。

一位机场消息人士称，律师向斯诺登转交了文件，外界认为其中含有一张离开机场的通行证。

但斯诺登没有通过机场入境检查，他的律师阿纳托利·库齐利纳（Anatoly Kucherena）称，斯诺登没有所需的通行证。

目前尚不清楚是否在最后时刻遇到政治干预或障碍，还是斯诺登根本就没有拿到通行证。

库齐利纳表示希望尽快解决斯诺登的身份问题。“说实在的，他（斯诺登）对此事很担心，我希望很快能解决此事，”他在谢列梅捷沃机场说。

“这是俄罗斯首次面临这种情况，移民机构需要时间处理此事。”

美国白宫表示正在寻求对斯诺登的身份进行澄清。美国国务院则明确表示会对俄罗斯允许斯诺登离开机场“深感失望”，国务卿克里还就斯诺登问题与俄罗斯外长拉夫罗夫通电话。

“国务卿今日上午与（俄）外长拉夫罗夫通电话，”美国国务院发言人Jen Psaki称。“他重申了我方立场……即斯诺登先生需返回美国，接受公正审判。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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