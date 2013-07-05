俄对斯诺登滞留其机场日益不耐烦

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科7月4日 - 俄罗斯副外长里亚布科夫（Sergei Ryabkov）周四表示，斯诺登应该找到另一个国家寻求避难，表明俄罗斯对这位美国国家安全局承包商前雇员滞留莫斯科机场日益不耐烦。
里亚布科夫表示，俄罗斯未收到斯诺登的政治避难申请，在莫斯科谢列梅捷沃国际机场中转区停留11天后他必须自己解决自己的问题。
俄罗斯总统普京拒绝引渡斯诺登，俄罗斯官员也对斯诺登在披露美国监控计划后未被美国抓到感到高兴。
但俄罗斯也明确表示，斯诺登日渐成为一名不受欢迎的客人，因为他停留的时间越长，由此引发的外交僵局对美俄关系造成的持久伤害就可能越大。
里亚布科夫对路透表示：“他需要选择一个去处。截至目前，我们没有收到斯诺登先生请求在俄联邦避难的正式申请。”
他在接受俄通社-塔斯社采访时表示，俄罗斯无法为他(斯诺登)解决任何问题，事情现在总要有个解决办法。(完)
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。