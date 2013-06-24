美国不应期待俄罗斯驱逐斯诺登--俄官员

美国白宫高官会见众议院温和及保守派共和党人 望重批医保法案
路透华盛顿4月3日 - 美国白宫高级官员周一会见了众议院温和及保守派共和党人，旨在重启废除并取代奥巴马医保(Obamacare)的计划。
路透莫斯科6月24日 - 俄罗斯国家杜马外事委员会主席普什科夫周一称，美国不应期待俄罗斯驱逐美国国家安全局承包商的前雇员爱德华·斯诺登。
斯诺登周日离开香港，前往莫斯科。白宫敦促俄罗斯将斯诺登遣返回美国。斯诺登预计于周一离开莫斯科，可能前往古巴。
普什科夫表示：“目前（俄美）关系处于相当复杂的阶段，当两国关系处于这样的阶段，当一国对另外一国采取敌对行动之时，美国怎么能期待俄罗斯方面的克制和理解呢？”
他还指出：“我认为俄罗斯为（斯诺登）提供政治避难没有任何问题。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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