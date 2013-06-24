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亚洲 | 2013年 6月 24日 星期一 16:37 BJT

美国不应期待俄罗斯驱逐斯诺登--俄官员

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科6月24日 - 俄罗斯国家杜马外事委员会主席普什科夫周一称，美国不应期待俄罗斯驱逐美国国家安全局承包商的前雇员爱德华·斯诺登。

斯诺登周日离开香港，前往莫斯科。白宫敦促俄罗斯将斯诺登遣返回美国。斯诺登预计于周一离开莫斯科，可能前往古巴。

普什科夫表示：“目前（俄美）关系处于相当复杂的阶段，当两国关系处于这样的阶段，当一国对另外一国采取敌对行动之时，美国怎么能期待俄罗斯方面的克制和理解呢？”

他还指出：“我认为俄罗斯为（斯诺登）提供政治避难没有任何问题。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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