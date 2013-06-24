美国不应期待俄罗斯驱逐斯诺登--俄官员

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科6月24日 - 俄罗斯国家杜马外事委员会主席普什科夫周一称，美国不应期待俄罗斯驱逐美国国家安全局承包商的前雇员爱德华·斯诺登。
斯诺登周日离开香港，前往莫斯科。白宫敦促俄罗斯将斯诺登遣返回美国。斯诺登预计于周一离开莫斯科，可能前往古巴。
普什科夫表示：“目前（俄美）关系处于相当复杂的阶段，当两国关系处于这样的阶段，当一国对另外一国采取敌对行动之时，美国怎么能期待俄罗斯方面的克制和理解呢？”
他还指出：“我认为俄罗斯为（斯诺登）提供政治避难没有任何问题。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。